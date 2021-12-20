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أندية الدوري الإنجليزي ترفض إيقاف المسابقة بسبب كورونا

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تشيلسي
تشيلسي عانى من الإصابات بكورونا

أندية الدوري الإنجليزي ترفض إيقاف المسابقة بسبب كورونا

لندن - رويترز

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، يوم الاثنين، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد، رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.

وتأجلت عشر مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة، حيث سيلعب كل فريق ثلاث مباريات ما بين 25 ديسمبر والثالث من يناير.

وأقيمت أربع من عشر مباريات فقط هذا الأسبوع، بعدما أبلغت بعض الأندية رابطة الدوري بعدم قدرتها على اللعب بتشكيلة كاملة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة.

ولم يتسن لـ "رويترز" الحصول على تعليق من رابطة الدوري الإنجليزي. وأضاف التقرير أن الجدول الزمني لمباريات الكؤوس سيشهد تعديلات رغم مفاوضات الأندية والمسؤولين بشأن إلغاء مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي للدورين الثالث والرابع وتقليص مواجهات قبل نهائي كأس الأندية المحترفة إلى مباراة واحدة.

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