.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أنشيلوتي يرفض لوم اللاعبين بعد التعادل مع قادش

  • الخط
أنشيلوتي كروس ريال مدريد
سلسلة انتصارات ريال مدريد المتتالية توقفت بعد التعادل مع قادش

أنشيلوتي يرفض لوم اللاعبين بعد التعادل مع قادش

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه لا يُفترض إلقاء اللوم على أحد بعد التعادل السلبي المخيب للآمال الذي تعرض له الفريق أمام قادش يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد يتطلع إلى تحقيق الانتصار الثامن له على التوالي في الدوري الإسباني لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسدد لاعبو ريال مدريد 36 تسديدة على المرمى وهو ما يزيد بفارق عشر تسديدات على ما سدده أي فريق خلال مباراة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم، كما أنه أفضل رقم منذ أن سدد ريال مدريد 37 تسديدة في مباراته أمام ليفانتي في أبريل 2013 .

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "موفيستار" التلفزيونية: أعتقد أننا حاولنا بشتى الطرق، لكن الأمور لم تمض على ما يرام. لم ينجح الأمر، لكننا حاولنا، وبالتالي لا يفترض بي إلقاء اللوم على أي شخص. هناك العديد من الأمور الإيجابية، الشيء الوحيد الذي لم يكن إيجابيا هو عدم إحراز النقاط الثلاث، لكن هذه هي كرة القدم.

وأضاف:أحيانا لا تستحق الفوز، وتحققه، وأحيانا تستحق الفوز ولا تحققه، ما لم نؤده بشكل جيد في الشوط الأول هو اختراق دفاعهم، فالضغط لم يكن كبيرا. في الشوط الثاني اختلف الحال، فقد صنعنا العديد من الفرص.

وأضاف أنشيلوتي: الكرة لم تدخل الشباك لكنني شخصياً أشعر بالسعادة. لقد حاولنا، ولا أعرف ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. ربما كان من المفترض أن نكون أفضل في الأمتار الأخيرة، لكنني لن أطالب فريقي بأكثر من ذلك.

وعاش البلجيكي هازارد فترة مخيبة للأمال بشكل كبير منذ الانضمام إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي، وعانى من الإصابات، لكنه بدا متألقا لفترات في المباراة والتي كانت الأولى له في الدوري الإسباني منذ سبتمبر.

وقال أنشيلوتي: كان من الصعب عليه الدخول في أجواء المباراة، لكنه أدى بشكل رائع في الشوط الثاني وتعاون بشكل أفضل مع المهاجمين، لكن من الواضح أن هازارد قد يشكل سلاحا آخر لدينا في النصف الثاني من الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد