أنشيلوتي يرفض لوم اللاعبين بعد التعادل مع قادش

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه لا يُفترض إلقاء اللوم على أحد بعد التعادل السلبي المخيب للآمال الذي تعرض له الفريق أمام قادش يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان ريال مدريد يتطلع إلى تحقيق الانتصار الثامن له على التوالي في الدوري الإسباني لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

مادة اعلانية

وسدد لاعبو ريال مدريد 36 تسديدة على المرمى وهو ما يزيد بفارق عشر تسديدات على ما سدده أي فريق خلال مباراة واحدة في الدوري الإسباني هذا الموسم، كما أنه أفضل رقم منذ أن سدد ريال مدريد 37 تسديدة في مباراته أمام ليفانتي في أبريل 2013 .

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "موفيستار" التلفزيونية: أعتقد أننا حاولنا بشتى الطرق، لكن الأمور لم تمض على ما يرام. لم ينجح الأمر، لكننا حاولنا، وبالتالي لا يفترض بي إلقاء اللوم على أي شخص. هناك العديد من الأمور الإيجابية، الشيء الوحيد الذي لم يكن إيجابيا هو عدم إحراز النقاط الثلاث، لكن هذه هي كرة القدم.

وأضاف:أحيانا لا تستحق الفوز، وتحققه، وأحيانا تستحق الفوز ولا تحققه، ما لم نؤده بشكل جيد في الشوط الأول هو اختراق دفاعهم، فالضغط لم يكن كبيرا. في الشوط الثاني اختلف الحال، فقد صنعنا العديد من الفرص.

وأضاف أنشيلوتي: الكرة لم تدخل الشباك لكنني شخصياً أشعر بالسعادة. لقد حاولنا، ولا أعرف ماذا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك. ربما كان من المفترض أن نكون أفضل في الأمتار الأخيرة، لكنني لن أطالب فريقي بأكثر من ذلك.

وعاش البلجيكي هازارد فترة مخيبة للأمال بشكل كبير منذ الانضمام إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي، وعانى من الإصابات، لكنه بدا متألقا لفترات في المباراة والتي كانت الأولى له في الدوري الإسباني منذ سبتمبر.

وقال أنشيلوتي: كان من الصعب عليه الدخول في أجواء المباراة، لكنه أدى بشكل رائع في الشوط الثاني وتعاون بشكل أفضل مع المهاجمين، لكن من الواضح أن هازارد قد يشكل سلاحا آخر لدينا في النصف الثاني من الموسم.