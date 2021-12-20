.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اعتبار توتنهام خاسراً أمام رين.. وخروجه من دوري المؤتمر

  • الخط
سون توتنهام نوريتش
توتنهام عانى من تفشي إصابات كورونا في صفوفه

اعتبار توتنهام خاسراً أمام رين.. وخروجه من دوري المؤتمر

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ودع توتنهام هوتسبير دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي "يويفا" يوم الاثنين بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في المجموعة أمام ستاد رين بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي "كوفيد-19" في صفوفه.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر لكنها ألغيت بسبب وجود 13 حالة إصابة بكوفيد-19 في توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون، وسيتم اعتبار رين فائزا 3-صفر ليحتل توتنهام المركز الثالث في المجموعة.

وكان توتنهام يتنافس مع فيتيس أرنهيم لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة لخوض الدور الفاصل لكنه سيبقى ثالثا بسبع نقاط بعد هذه الهزيمة بينما سيتقدم رين بصفته متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وكانت المباراة ألغيت قبل يوم واحد من انطلاقها بعد أن قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إن ثمانية لاعبين وخمسة من الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا.

وانتقد رين قرار توتنهام وقتها قائلا إن الفريق الإنجليزي اتخذه منفردا وإنه يحتفظ بحقه في الطعن أمام "يويفا".

وألغيت ثلاث مباريات لتوتنهام في كل المسابقات بسبب تفشي كوفيد-19 ولعب مباراته الأولى منذ الخامس من ديسمبر يوم الأحد حين تعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الممتاز.

وسيلعب فيتيس أرنهيم مع رابيد فيينا في دور خروج المغلوب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد