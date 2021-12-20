اعتبار توتنهام خاسراً أمام رين.. وخروجه من دوري المؤتمر

ودع توتنهام هوتسبير دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي "يويفا" يوم الاثنين بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في المجموعة أمام ستاد رين بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي "كوفيد-19" في صفوفه.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر لكنها ألغيت بسبب وجود 13 حالة إصابة بكوفيد-19 في توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون، وسيتم اعتبار رين فائزا 3-صفر ليحتل توتنهام المركز الثالث في المجموعة.

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وكان توتنهام يتنافس مع فيتيس أرنهيم لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة لخوض الدور الفاصل لكنه سيبقى ثالثا بسبع نقاط بعد هذه الهزيمة بينما سيتقدم رين بصفته متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وكانت المباراة ألغيت قبل يوم واحد من انطلاقها بعد أن قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إن ثمانية لاعبين وخمسة من الطاقم المعاون أصيبوا بكورونا.

وانتقد رين قرار توتنهام وقتها قائلا إن الفريق الإنجليزي اتخذه منفردا وإنه يحتفظ بحقه في الطعن أمام "يويفا".

وألغيت ثلاث مباريات لتوتنهام في كل المسابقات بسبب تفشي كوفيد-19 ولعب مباراته الأولى منذ الخامس من ديسمبر يوم الأحد حين تعادل 2-2 مع ليفربول في الدوري الممتاز.

وسيلعب فيتيس أرنهيم مع رابيد فيينا في دور خروج المغلوب.