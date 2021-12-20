الاتحاد الأوروبي يعاقب سيتي وليفربول وتوتنهام

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامات مالية ضد أندية مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه ليفربول ومنافسهما توتنهام بسبب شغب الجماهير خلال المباريات الأوروبية.

وقضت لجنة التحكم والأخلاق والانضباط في يويفا بتغريم مانشستر سيتي خمسة آلاف يورو بعد اقتحام مشجعين أرض الملعب خلال المواجهة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في 24 نوفمبر على استاد الاتحاد ضمن فعاليات دوري أبطال أوروبا.

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وتلقى ليفربول نفس الغرامة المالية عقب حادث مشابه خلال مواجهته الأوروبية أمام بورتو البرتغالي على استاد أنفيلد.

بينما فرض يويفا غرامة مالية بقيمة 45 آلف يورو على بورتو لتسببه في تأخر انطلاق المباراة.

وتعرض توتنهام لغرامة بقيمة خمسة آلاف يورو بسبب اقتحام مشجعين أرض الملعب خلال فوزه على فيتيسه الهولندي 3 - 2 في دوري المؤتمر الأوروبي في الرابع من الشهر الماضي، بجانب تعرضه لغرامة إضافية بقيمة 2750 يورو بسبب إلقاء مقذوفات من مدرجات الفريق.

وفرض يويفا غرامة مالية بقيمة 5625 يورو على فيتيسه بسبب إلقاء مقذوفات من مدرجاته بجانب غرامة مالية أخرى بقيمة خمسة آلاف يورو بسبب شغب الجماهير.