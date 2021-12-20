تشافي: سنواجه إشبيلية بشراسة مثلما فعلنا أمام بايرن

كشف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أنه يريد من فريقه اللعب بشراسة وعدم خوف عندما يواجه إشبيلية ثاني الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، ويُظهر الاحترام والإعجاب بمنافسه.



وأبلغ تشافي مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين: إشبيلية يقوم بعمل مذهل. يمكن النظر إلى بايرن ميونيخ الذي يقدم أداء رائعا لكن ما يعجبني في إشبيلية هو طريقة العمل ومدربه يولن لوبتيغي أحد أفضل المدربين، كما يملك مونشي المدير الرياضي. إشبيلية يجب أن يكون نموذجا لنا.



وفي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة يخوض برشلونة اختبارا صعبا أمام إشبيلية الذي خسر مرتين فقط في الدوري هذا الموسم.



وانتصر إشبيلية 2-1 على أتلتيكو مدريد يوم السبت ليصبح على بعد ست نقاط من ريال مدريد المتصدر.



وقال تشافي: يجب أن تكون لدينا الشجاعة للفوز على أندية مثل إشبيلية. لعبنا بشجاعة أمام بايرن لكن خسرنا 3-صفر بسبب التفاصيل الصغيرة. لن نغير ذلك ففي هويتنا يجب أن نلعب بشراسة لكن إشبيلية يملك هذا أيضا. ستكون مباراة مذهلة.



ويحتل برشلونة المركز السابع متأخرا بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد، ورغم ذلك يرى لوبتيجي مدرب إشبيلية التطور في أداء الفريق الكتالوني منذ تولي تشابي المسؤولية قبل شهر.



وأضاف لوبتيغي في مؤتمر صحافي: خضنا مباراة صعبة يوم السبت والآن سنخوض مباراة صعبة أخرى أمام منافس تطور كثيرا. ما أراه الآن هو أفضل نسخة من برشلونة منذ وقت طويل. إنه يطور مجموعة من الشبان الموهوبين كما عاد عثمان ديمبلي من الإصابة. أتوقع مواجهة فريق قوي ومعقد وضحت عليه لمسات تشافي.



ويعاني إشبيلية من إصابات حيث شهد تدريب يوم الاثنين مشاركة 15 لاعبا فقط.



وغاب لوكاس أوكامبوس ودييغو كارلوس وماركوس أكونيا وغونزالو مونتيل عن مواجهة أتلتيكو بسبب الإصابة وربما يعودون ضد برشلونة.



وتأكد غياب خيسوس نافاس وإيريك لاميلا، بينما ربما يعود يوسف النصيري بعد ابتعاده لعدة أسابيع.

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