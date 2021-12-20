رايولا: هالاند يمكنه انتظار برشلونة

قال مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، إن اللاعب قد يبقى في بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى أن موكله يمكنه انتظار أي عرض وسط اهتمام من الأندية الكبرى في أوروبا بضمه ومنها برشلونة الإسباني.

وانضم هالاند إلى دورتموند قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي بعدما فعل النادي الألماني بند الشرط الجزائي في عقده في ديسمبر عام 2019 ليتألق بشكل رائع في الدوري الألماني (بوندسليغا) منذ وصوله إلى هناك.

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وأصبح الدولي النرويجي أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في (بوندسليغا) خلال مشاركاته في خمسين مباراة مع الفريق، كما أنه أصغر لاعب يحقق ذلك وهو في سن 21 عاما فقط، فيما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي 58 هدفا وهو الوحيد الذي سجل أهدافا أكثر من هالاند (43 هدفا) في الدوريات الخمس الكبرى في عام 2021.

وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ من العمر "21 عاما" لديه شرط جزائي في عقده يقدر بمبلغ 75 مليون يورو (85 مليون دولار) وسيتم تفعيله في نهاية الموسم الحالي، الأمر الذي وضع كبار القارة العجوز في حالة تأهب لضمه.

من جانبه، أبدى هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، ثقته في بقاء اللاعب النرويجي طويلا في دورتموند، فيما رفض رايولا استبعاد هذا الاحتمال، وذلك رغم تكهناته بشأن انتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني، والذي لديه مشاكل مالية قد تعني تأخر تحركه لضم اللاعب.

وقال رايولا في تصريحات لإذاعة "إن أو إس": هل يمكن أن ينتظر هالاند برشلونة؟ يمكنه انتظار أي شخص، ليس لدينا اتفاق مسبق مع أي ناد.

وأضاف: سنبحث عن أفضل خيار بالنسبة له ولا يمكنني استبعاد بقائه في دورتموند لعام آخر، من الناحية النظرية مازال بقاءه ممكنا.