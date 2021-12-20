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قادش يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد

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فينيسيوس ريال مدريد قادش
فينيسيوس يحاول الحصول على الكرة من أمام أحد لاعبي قادش

قادش يوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد

مدريد - د ب أ

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استعصى فريق قادش على مضيفه ريال مدريد وأنهى سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة بعدما تعادل معه بدون أهداف يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

ورغم سيطرة الريال على معظم فترات المباراة، لكن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، بعدما تباروا في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي الفريق الأبيض بالحصول على نقطة وحيدة.

رغم التعادل، بقي الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي، لمصلحة جاره أتلتيكو مدريد، متربعا على الصدارة، برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة، فيما ارتفع رصيد قادش إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

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