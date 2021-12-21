أنشيلوتي: إيسكو لن يشارك

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن صانع ألعاب الفريق إيسكو سيئ الحظ حيث سيغيب عن صفوف الفريق في مباراة أتلتيك بلباو يوم الأربعاء.

وشارك إيسكو، الذي انضم لريال مدريد في عام 2013 خلال الولاية الأولى لأنشيلوتي كمدير فني للفريق، في سبع مباريات فقط تحت إدارة المدرب الإيطالي في الموسم الحالي بإجمالي 176 دقيقة.

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وذكرت تقارير صحافية أن إيسكو تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بذلك عن مباراة الفريق الأخيرة في عام 2021 الأربعاء أمام أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني.

ورغم عدم تأكيد أنشيلوتي صحة تلك التقارير، إلا أنه أكد عدم مشاركة اللاعب أمام بلباو، ورغم ذلك فإنه أعرب عن اعتقاده بأن فرص عودة اللاعب الدولي الإسباني لحجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق لم تنته بعد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي:الأمر معقد لوصف ما حدث بالضبط. لم يحصل أبدا على فرصة إظهار إمكانياته العالية، لأن الفريق بدأ يلعب بشكل أفضل في الوقت الذي لم يتواجد فيه إيسكو بين صفوفه، لذلك كان من الصعب العودة إلى الفريق.

وعانى إيسكو، الذي كان واحدا من أهم اللاعبين في صفوف ريال مدريد، من مشاكل في اللياقة البدنية في المواسم الأخيرة كما أنه لم يكن ضمن الخيارات المفضلة للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق.

وقال المدرب الإيطالي:ناتشو هو لاعب آخر في نفس الموقف وكذلك فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا ومارسيلو، هؤلاء لم يشاركوا في الكثير من المباريات لأن اللاعبين المتواجدين حاليا يلعبون بشكل رائع.

وأضاف: لم يكن لديهم فرصة لإظهار إمكانياتهم الحقيقية، لكن إيسكو و باقي اللاعبين الذين ذكرتهم سعداء، وهم يتعاملون مع الأمر بطريقة احترافية ولا يوجد أي مشكلة، لست غاضبا من أي لاعب منهم.

وتابع: لقد تقبلوا أن الفريق يلعب بشكل جيد للغاية وهم يواصلون التدرب والعمل بجد وينتظرون فرصتهم.

وأوضح المدرب الإيطالي: في الوقت الحالي، للأسف إيسكو غير متاح للمشاركة، لأنه كان بإمكانه المشاركة في مباراة الأربعاء.

وهناك لاعب آخر كان خارج حسابات الفريق وهو البلجيكي إدين هازارد، الذي شارك للمرة الأولى في الدوري الإسباني منذ سبتمبر الماضي، حيث لعب في مباراة قادش والتي انتهت بالتعادل السلبي رغم وجود 36 محاولة في المباراة".

وبسؤاله حول إمكانية تعامل هازارد مع تلك التحولات قال أنشيلوتي:يجب أن أقيم عملية تعافي اللاعب، لقد كان في حالة جيدة في المباراة.

وتابع:لقد خضع لجلسات الاستشفاء مثل الآخرين ولقد تدرب اليوم وسوف نقوم بتقييمه، أنه لا يلعب في مركز الجناح والذي يمكنه اللعب من خارج منطقة الجزاء مثلما يمكن لفينسيوس، لكنه يفضل المشاركة في مركز الجناح الأيسر أو خلف المهاجم.

وأوضح أنشيلوتي: هذا خيار لنا وكل ما أريده لأي لاعب هو أن يشعر بالراحة في المركز الذي يلعب به.

وسيفتقد أنشيلوتي لخدمات لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة الأربعاء، حيث يواصل اللاعب الغياب عن التدريبات عقب تعرضه لفيروس كورونا.