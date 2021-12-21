.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة قائد نابولي بفيروس كورونا

  • الخط
إنسيني
لورينتسو إنسيني

إصابة قائد نابولي بفيروس كورونا

روما - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أعلن نادي نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة قائده لورينتسو إنسيني بكوفيد-19.

وقال النادي في بيان: سيخضع اللاعب للعزل الذاتي في منزله. أجرى النادي، بناء على توصيات السلطات الصحية المحلية، اختبارات ومسحات لباقي التشكيلة وستظهر النتائج في وقت لاحق.

ولعب الدولي الإيطالي دورا محوريا في منافسة نابولي على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في 15 مباراة بالدوري وساعد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على الصعود للمركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وسيغيب إنسيني عن مباراة نابولي على ملعبه مع سبيتسيا المهدد بالهبوط يوم الأربعاء في آخر مباراة للفريق قبل العطلة الشتوية لمدة أسبوعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"102 يوم على رمضان".. الشهر الكريم يبدأ في هذا اليوم
كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته كورونا أوميكرون يهيمن.. وتدابير جديدة حول العالم لمواجهته
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
وفاة وفاة "سفير" إيران لدى الحوثي متأثراً بإصابته بكورونا
رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد رد ساخر من محمد رمضان على انتقاد نوري المالكي لحفله في بغداد
قبل أن تذهب
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
مصير وثيقة المرحلة الانتقالية في ليبيا مع الاتجاه لتأجيل الانتخابات.. هل انتهت؟
اكتشف المزيد