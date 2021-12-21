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بيولي: إبراهيموفيتش انضم إلى قائمة المصابين

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إبراهيموفيتش ميلان بيولي
إبراهيموفيتش مع بيولي

بيولي: إبراهيموفيتش انضم إلى قائمة المصابين

ميلان - رويترز

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أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يوم الثلاثاء، أن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش هو أحدث المنضمين لقائمة المصابين في الفريق مع سعيه إلى العودة لطريق الانتصارات أمام إمبولي قبل العطلة الشتوية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفقد ميلان لاعبين مهمين مثل سيمون كير وأنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو ورفائيل لياو ودافيدي كالابريا بسبب الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، وتزامنت الغيابات مع تراجع مستوى الفريق.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحافيا: إبراهيموفيتش لن يكون موجودا بسبب حمل زائد على ركبته.

وحصد ميلان نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري بعد هزيمته 1-صفر أمام نابولي، بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر قبل أن يزور إمبولي الأربعاء.

وقال بيولي: كان عدد الإصابات العضلية في نوفمبر مرتفعا جدا ويمكنك على المدى الطويل دفع ثمن ذلك. نحن نتغلب على المشكلة وسنتجاوزها بعد عطلة الشتاء.

وبدأ ميلان الموسم بقوة ولم يخسر في أول 12 مباراة بالدوري، لكنه حقق انتصارين فقط في آخر سبع مباريات.

ويواجه مهمة محفوفة بالمخاطر أمام إمبولي صاحب المركز التاسع والذي كان مفاجأة الموسم حتى الآن بعد ترقيه من الدرجة الثانية، ولم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأضاف بيولي: عندما لا تأتي النتائج، من الصواب أن تكون أقل هدوءا، ولكن أكثر تصميما. نريد العودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة على أرضنا، ميلان لعب مباراة جيدة ضد نابولي. لكننا نرتكب بعض الأخطاء التي لا يمكن تحملها إذا كنا نرغب في الحصول على نتيجة، لذلك من الواضح أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد. نحن بحاجة إلى مزيد من الجودة.

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