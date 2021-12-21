كورونا يواصل التفشي في صفوف ريال مدريد

انضم لاعب الوسط إيسكو والظهير النمساوي دافيد ألابا إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا في صفوف ريال مدريد، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الثلاثاء.

وقال ريال في بيان مقتضب عشية لقائه مع أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بسبب ارتباط الفريقين بالكأس السوبر الإسبانية: يعلمكم ريال مدريد بأن نتيجة لاعبَيّنا إيسكو وألابا جاءت إيجابية بكوفيد-19.

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وانضم إيسكو وألابا الى لائحة اللاعبين الذين أعلن عن إصابتهم بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي، وهم ماركو أسينسيو، الويلزي غاريث بايل، البرازيليان رودريغو ومارسيلو، الكرواتي لوكا مودريتش والأوكراني أندري لونين، إضافة الى مساعد المدرب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل المدرب كارلو أنشيلوتي.

ومن المؤكد أن هذه الأزمة الصحية تقض مضجع أنشيلوتي الذي يفتقد أيضاً الأربعاء البرازيلي كاسيميرو لتراكم الإنذارات وداني كارفاخل للإصابة.

وعلق الإيطالي على هذه المسألة في مؤتمره الصحافي الثلاثاء، قائلاً: نفتقد الكثير من اللاعبين وقد نضطر الى تغيير أسلوب اللعب. لا أعلم. أنا أفكر بالأمر.

وبعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية في جميع المسابقات، تعثر ريال في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بالتعادل السلبي مع قادش.