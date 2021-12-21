مساعد كلوب: من العبث اللعب مرتين خلال أربعة أيام

ذكر بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول يوم الثلاثاء أنه من العبث اللعب مرتين في أربعة أيام في ظل حالات كوفيد-19 والاصابات في النادي.

وتعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيواجه ليستر سيتي على ملعبه يوم الأربعاء في دور الثمانية لكأس الرابطة.

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وقالت رابطة الدوري الممتاز يوم الاثنين إن الأندية اتفقت على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.

وتأجلت عشر مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة حيث سيلعب كل فريق ثلاث مباريات ما بين 25 ديسمبر والثالث من يناير.

وقال ليندرز للصحفيين: نقدم دائما توصياتنا الصادقة لتحسين جودة اللعبة. هذا ما فعلناه في اجتماع الاثنين. نعشق الضغوط لكن علينا جميعا احترام برامج التعافي والاستشفاء. من العبث أن نلعب بعد 48 ساعة. يهدد ذلك بحدوث إصابات، عليك أن تسأل الفرق عن سبب رغبتها في اللعب. مع ظهور حالات كوفيد جديدة من المنطقي أن يكون لديك المزيد من الوقت قبل المباراة التالية.

وأضاف ليندرز أن الدوري الممتاز يجب أن يطلب مشورة العلماء والأطباء بشأن تأجيل المباريات بدلا من مناقشتها مع مسؤولي الأندية.

وسيفتقد ليفربول فيرجيل فان ديك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز أمام ليستر بعد إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي بينما سيغيب ديفوك أوريغي للإصابة.