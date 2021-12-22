أرسنال يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بكورونا

قال أرسنال قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه سندرلاند في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الثلاثاء، إنه تم استبعاد المدافعين بابلو ماري وكالوم تشيمبرز ولاعب الوسط ألبرت سامبي لوكونغا من مباراة دور الثمانية بعد إصابتهم بكوفيد-19.

وأضاف النادي أن لاعب الوسط أينزلي ميتلاند-نيلس غاب عن المباراة بسبب مرض ليس له علاقة بكوفيد-19.

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وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين اكتشاف 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة المعاونة الأسبوع الماضي، حيث قررت الأندية استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة.