إنتر ميلان يهزم تورينو ويعزز صدارته

عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه تورينو 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نابولي صاحب المركز الثاني والذي سيواجه سبيزيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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على الجانب الأخر، تجمد رصيد تورينو عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل الهولندي دينزل دومفريس هدف المباراة الوحيد لإنتر في الدقيقة 30.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، سقط روما في فخ التعادل مع ضيفه سامبدوريا 1 - 1.

وسجل إلدور شومورودوف هدف التقدم لروما في الدقيقة 72، لكن مانولو جابياديني أدرك التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 80.

ورفع روما رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما رفع سامبدوريا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، اقتنص فيورنتينا تعادلا صعبا من أرض مضيفه هيلاس فيرونا 1 / 1.

وتقدم فيرونا عن طريق كيفن لاساجنا في الدقيقة 17، قبل أن يدرك جايتانو كاستروفيلي التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 81.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، مبتعدا بفارق الأهداف خلف روما صاحب المركز السادس، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر.