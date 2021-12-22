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توجيه تهمة إضافية لميندي في قضية اغتصاب

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ميندي مانشستر سيتي
ميندي مدافع مانشستر سيتي

توجيه تهمة إضافية لميندي في قضية اغتصاب

لندن - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء، أنه تم توجيه تهمة إضافية لبنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي إضافة إلى التهم السابقة التي طالته في مزاعم اغتصاب.

وبذلك يواجه ميندي البالغ عمره "27 عاما" اتهامات في ثماني جرائم ضد خمس سيدات من بينها سبع تهم بالاغتصاب.

ويعتقد أن التهم الموجهة إلى مندي حدثت بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021. وتتعلق التهمة الأخيرة بشكوى جديدة يعتقد أنها وقعت في يوليو.

وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر وهو محتجز منذ اعتقاله في أغسطس.

وانضم ميندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.25 مليون دولار).

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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