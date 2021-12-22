مهاجم النصر السعودي يقود الكاميرون في أمم إفريقيا

استدعت الكاميرون اليوم الأربعاء سبعة لاعبين من التشكيلة التي فازت بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في 2017 لخوض النسخة التي تستضيفها الشهر المقبل حيث تسعى لتكرار هذا النجاح.



وسيتمتع المدرب البرتغالي توني كونسيساو بخبرة كبيرة للاستعانة بها عندما يقود الكاميرون أمام بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية في التاسع من يناير كانون الثاني المقبل في ياوندي، ثم مواجهة إثيوبيا والرأس الأخضر ضمن المجموعة الأولى.



وتذوق المدافعون كولينز فاي وميشيل نجادو نغادجي و أمبرواز أويونغو والجناح كلينتون نجي والمهاجمون فينسن أبوبكر وكريستيان باسوغوغ وكارل توكو إيكامبي طعم النجاح مع الكاميرون عندما فازت على مصر في نهائي نسخة 2017 بالجابون لتحرز لقبها القاري الخامس.



وعاد اللاعبون السبعة للتشكيلة التي أعلنها كونسيساو وضمت 28 لاعبا، حيث انضم نجي، لاعب توتنهام هوتسبير السابق، للتشكيلة عقب غيابه عن ست مباريات في تصفيات كأس العالم أقيمت بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين.



وضمت تشكيلة 2017 الحارس أندريه أونانا ومهاجم بايرن ميونيخ إيريك مكسيم شوبو موتنغ لكنهما انسحبا قبل البطولة بعد تفضيلهما البقاء مع أنديتهما.



وبات اللاعبان متاحين للمشاركة في نهائيات 2021 التي تأجلت للشهر المقبل والتي من المقرر أن تقام رغم القلق الكبير بشأن استعدادات الكاميرون لاستضافة البطولة.



وانضم لتشكيلة الكاميرون لأول مرة إنزو إيبوسي ظهير أيسر أنجيه الذي بدل انتمائه بعدما لعب لمنتخب فرنسا للشباب، إذ إنه أحد سبعة لاعبين في التشكيلة ولدوا في فرنسا.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراس المرمى: جان إيفالا (أكوا يونايتد النيجيري) ديفيس إيباسي (أوفي كريت اليوناني) سيمون أوموسولا (فيتا كلوب الكونغولي) أندريه أونانا (أياكس أمستردام الهولندي).





مدافعون: جان-شارل كاستليتو (نانت الفرنسي) إنزو إيبوسي (أنجيه الفرنسي) كولينز فاي (ستاندار لييغ البلجيكي) أوليفييه مبايزو (فيلادلفيا يونيون الأميركي) مايكل نجادو نجادجي (جنت البلجيكي) هارولد موكودي (سانت إيتيين الفرنسي) جيروم أونغيني (سالزبورغ النمساوي) أمبرواز أويونجو (مونبلييه الفرنسي) نوهو تولو (سياتل ساوندرز الأميركي).





لاعبو وسط: صمويل جويه أوم (ميخلين البلجيكي) مارتن هونغلا (فيرونا الإيطالي) بيير كوندي مالونغ (أولمبياكوس اليوناني) جيمس ليا سيليكي (ميدلسبره الإنجليزي) جان أونانا (بوردو الفرنسي) إيفان نيو (سانت إيتيين الفرنسي) أندريه زامبو أنجيسا (نابولي الإيطالي).





مهاجمون: فينسنت أبوبكر (النصر السعودي) ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) كريستيان باسوغوغ (شنغهاي شينهوا الصيني) إيريك مكسيم شوبو موتنغ (بايرن ميونيخ الألماني) إغناسيوس غاناغو (ريسنج لانس الفرنسي) نيكولا مومي نغامالو (يونغ بويز السويسري) كلينتون نغي (دينامو موسكو الروسي) كارل توكو إيكامبي (أولمبيك ليون الفرنسي).

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