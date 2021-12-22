هندرسون: الرابطة لا تهتم بسلامة اللاعبين

أبدى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مخاوف إزاء عدم التعامل بجدية فيما يتعلق بسلامة اللاعبين في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين، عزمها على مواصلة إقامة المباريات المقررة في الأيام الأخيرة من العام الجاري وكذلك في الأيام الأولى من يناير المقبل، رغم تسجيل 90 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والإداريين خلال الأسبوع الماضي.

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وشهد اجتماع للأطراف المعنية، شارك فيه ممثلون عن جميع الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، التوصل إلى قرار باستمرار منافسات الموسم كما هو مخطط له، رغم أن ست من إجمالي عشر مباريات مطلع هذا الأسبوع جرى تأجيلها بسبب حالات العدوى بالفيروس.

وقال هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): لا أعتقد أن الناس يمكن أن يقدروا مدى صعوبة الأمر حتى يروه بأنفسهم.

وأضاف: كرة القدم هي كل شيء بالنسبة لنا ونحن نرغب في أن نؤدي على أعلى المستويات في كل مرة ندخل فيها إلى أرضية الملعب. وللأسف، من الصعب فعل ذلك في هذه الفترة.

وتابع: الأمر هكذا منذ أعوام قليلة وكانت الظروف صعبة لكن الأهم من ذلك هو أنك تكافح كوفيد والأمور تصبح أكثر صعوبة وأكثر سوءا. أشعر بالقلق من ألا يتعامل أحد بجدية بشأن سلامة اللاعبين. بالطبع نحن كلاعبين نريد اللعب، لكنني قلق بشأن سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أحدا تعامل مع هذا الأمر بالجدية الكافية، خاضة في هذه الفترة، التي ينتشر فيها كوفيد هنا.

وأضاف هندرسون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :سنحاول إجراء محادثات، ونحاول أن يكون لنا تأثير في المضي قدما، لكنني الآن لا أشعر بأن اللاعبين يحظون بالاحترام الذي يستحقونه فيما يتعلق بقدرة أحد على التحدث باسمهم بشكل مستقل وأن يكون له القدرة على قول إن هذا لا يصب لمصلحة اللاعبين.

ويعد ليفربول من بين الأندية التي تأثرت بانتشار عدوى كورونا وقد افتقد عددا من لاعبيه الأساسيين في المباراة التي انتهت بالتعادل مع توتنهام 2 - 2 مطلع هذا الأسبوع، ومن بينهم فيرجيل فان ديك وفابينيو وتياغو.

وتعد هذه المباراة واحدة من خمس مباريات لليفربول خلال أسبوعين، يجب عليه خوضها في ظل الظروف التي يعاني منها بسبب كورونا وكذلك الإصابات.