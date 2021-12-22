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يوفنتوس يفوز على كالياري بهدفين

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يوفنتوس كالياري
من لقاء يوفنتوس وكالياري

يوفنتوس يفوز على كالياري بهدفين

تورينو - د ب أ

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فاز فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل جنوه وأتالانتا سلبيا.

وسجل هدفي يوفنتوس مويس كين وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 40 و83.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كالياري عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل جنوه مع أتالانتا سلبيا.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد جنوه عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

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