.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"لاجئ" يقود منتخب غامبيا في أمم إفريقيا

  • الخط
إبريما داربوي لاعب وسط روما

"لاجئ" يقود منتخب غامبيا في أمم إفريقيا

بانغول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انضم إبريما داربوي لاعب وسط روما، الذي فر من بلاده صغيرا وعبر البحر المتوسط في قارب إلى إيطاليا، لتشكيلة منتخب غامبيا المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشهر المقبل.

وظهر داربوي (20 عاما) في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لأول مرة الموسم الماضي بعد وصوله في سن "14 عاما" في قارب لصقلية وهو من أربعة لاعبين يحترفون في دوري الأضواء الإيطالي بتشكيلة غامبيا المؤلفة من 28 لاعبا في أول ظهور لها بالبطولة القارية.

ويتوقع أيضا أن يظهر موسى بارو لاعب بولونيا وعمر كولي لاعب سامبدوريا وإبريما كولي جناح سبيتسيا في التشكيلة الأساسية بالبطولة التي تستضيفها الكاميرون.

واختار البلجيكي توم سينتفيت مدرب غامبيا يوم الأربعاء مزيجا غريبا من اللاعبين من بينهم العديد من المحترفين في أندية بالدرجات الأدنى في إنجلترا وألمانيا والسويد وسويسرا.

ويوجد ثنائي في التشكيلة ولد في إنجلترا هما إيبو آدمز (لاعب فورست جرين روفرز) وإيبو توراي (سالفورد سيتي) إضافة إلى سايدي يانكو المولود في سويسرا والذي كان في مانشستر يونايتد وسيلتيك لكنه يلعب الآن مع ريال بلد الوليد وشارك مع غامبيا لأول مرة الشهر الماضي.

وتضم التشكيلة أيضا ديمبو داربوي متصدر الهدافين في روسيا البيضاء هذا العام مع البطل الجديد شاختيور سوليغورسك ومودو بارو الذي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي لكنه يلعب الآن في كوريا الجنوبية.

وأوقعت القرعة غامبيا في المجموعة السادسة بكأس الأمم وستبدأ مشوارها أمام موريتانيا في 12 يناير . وستواجه أيضا مالي وتونس في المجموعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق "مجنونة" في 2022
قبل أن تذهب
قلق أميركي من معلومات عن صفقة مسيرات تركية لإثيوبيا.. لماذا؟
قلق أميركي من معلومات عن صفقة مسيرات تركية لإثيوبيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد