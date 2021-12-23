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أتلتيكو يسقط أمام غرناطة ويواصل نتائجه السلبية

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أتلتيكو غرناطة
من لقاء أتلتيكو مدريد وغرناطة

أتلتيكو يسقط أمام غرناطة ويواصل نتائجه السلبية

مدريد - د ب أ

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واصل أتلتيكو مدريد انهياره في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على اللقب، الذي توج به في الموسم الماضي، عقب خسارته الموجعة 1 - 2 أمام مضيفه غرناطة، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للمسابقة.

وتجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي والرابعة على التوالي، عند 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق 14 نقطة كاملة خلف جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر)، الذي يستعد لملاقاة مضيفه أتلتيك بلباو في مباراة مقدمة من المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة، في وقت لاحق.

في المقابل، ارتفع رصيد غرناطة، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والثالث في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة، إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر أتلتيكو بتسجيل هدف مبكر عن طريق البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الثانية، لكن داروين ماتشيس أدرك التعادل لغرناطة في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف خورخي مولينا الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 61، ليحاول أتلتيكو إدراك التعادل والحصول على نقطة وحيدة على الأقل ولكن دون جدوى.

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