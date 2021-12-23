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أنشيلوتي يشيد بخمسة لاعبين في ريال مدريد

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أنشيلوتي
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

أنشيلوتي يشيد بخمسة لاعبين في ريال مدريد

مدريد - د ب أ

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بمشوار فريقه في النصف الأول من الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم لكنه حذر من أن الطريق لايزال طويلا قبل الحديث عن تتويج النادي الملكي باللقب.

وفاز الريال على مضيفه اتلتيك بيلباو 2- 1 مساء الأربعاء، حيث سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفي الفريق ليصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 30 هدفا أو أكثر خلال عام واحد.

ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية بعد المباراة: الفوز يعني لنا الكثير بسبب الغيابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف: ينبغي أن نسلط الضوء على ذلك، إنها مباراة ناتشو ولوكاس فاسكيز وإدواردو كامافينغا وإيدين هازارد وفيدريكو فالفيردي، لقد قدموا جميعا مباراة رائعة.

وأشار: في أغلب الوقت كانت مباراة الكفاءة والالتزام الرائع ، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي ، هذا في مثل أهمية النقاط الثلاث، هذا ما نعول عليه دائما.

ولدى سؤاله عن فرص فريقه في التتويج بلقب الدوري الإسباني قال أنشيلوتي: لقد ادينا بشكل جيد للغاية ، لكن يبقى المشوار طويلا، سنرى إذا كان بمقدورنا التتويج بلقب ما ، إنه أمر ضروري في هذا النادي ، لكن الآن لدينا أسبوع راحة، نحن نستحق ذلك.

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