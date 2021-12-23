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تشيلسي وتوتنهام يتأهلان للمربع الذهبي بكأس الرابطة

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تشيلسي
من لقاء تشيلسي وبريتفورد

تشيلسي وتوتنهام يتأهلان للمربع الذهبي بكأس الرابطة

لندن - د ب أ

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تأهل فريقا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وصعد تشيلسي للمربع الذهبي للبطولة عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه برينتفورد، في حين فاز توتنهام على ضيفه وست هام 2 - 1 في دور الثمانية للمسابقة.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي عبر النيران الصديقة، بعدما سجل السويدي بونتوس يانسون، مدافع برينتفورد، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، فيما أضاف جورجينيو الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وأكمل توتنهام عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه وست هام في قمة لندن .

وبادر توتنهام بالتسجيل في الدقيقة 29 عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، لكن غارود بوين سجل هدف التعادل لويستهام في الدقيقة 32.

ولم يهنأ الضيوف بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد البرازيلي لوكاس مورا التقدم للفريق المضيف بتسجيله الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 34.

يذكر أن أرسنال كان أول المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة، عقب فوزه الكبير 5 - 1 على ضيفه سندرلاند أمس الثلاثاء.

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