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راشفورد يكشف موقف لاعبي فريقه من العودة للتدريبات

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راشفورد
مانشستر يونايتد سيلتقي بيرنلي خلال آخر مباريات عام 2021 للفريق

راشفورد يكشف موقف لاعبي فريقه من العودة للتدريبات

لندن - رويترز

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كشف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد أن معظم لاعبي فريقه عادوا للتدريبات من جديد استعدادا للعب في ضيافة نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين بعد تأجيل مباراتين للفريق بسبب تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال راشفورد عبر موقع ناديه الرسمي: لم يتوقف اللاعبون عن التدريب واليوم عاد جميع اللاعبين الأخرين تقريبا للتدريب، يتبقى فقط اثنان تقريبا، سيعودان غدا.

وأضاف راشفورد: فريقنا بالكامل تقريبا عاد للتدريب وهو أمر إيجابي قبل بداية الأسبوع المقبل.

وفاز يونايتد 1-صفر على نوريتش سيتي خلال آخر مباراة خاضها الفريق في 11 ديسمبر الجاري بينما تأجلت مباراتيه أمام برايتون آند هوف ألبيون وبرنتفورد إلى جانب مباريات أخرى في البطولة بسبب تفشي العدوى.

ويحتل يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 18 مباراة.

وفي آخر مباراة له في العام الحالي سيلتقي يونايتد مع بيرنلي.

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