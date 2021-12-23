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كلوب وكونتي يطالبان بتغيير نظام كأس الرابطة

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كلوب كونتي
كلوب وكونتي يريدان نصف نهائي من مباراة واحدة

كلوب وكونتي يطالبان بتغيير نظام كأس الرابطة

لندن - أ ف ب

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طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنطونيو كونتي مدربا ليفربول وتوتنهام تواليًا، أن يُقام الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بمواجهتين من مباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.

ويتبقى لتوتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بكوفيد-19 خلال الأسبوع المنصرم.

وقال كلوب: أعتقد أنه سيكون حتمًا من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهمًا جدًا، كاشفًا أن مدربي الدوري الإنجليزي سيجتمعون الخميس لمناقشة مخاوف الجائحة.

وأضاف: لا أتحدث فقط عن رفاهية اللاعبين هذا العام، لقد تحدثت عنها منذ ست سنوات أو ربما أكثر. إذا كانت الأشياء التي أقولها تساعد أكثر، فسأقولها مرارًا. لكنها لا تساعد. الشيء الوحيد الذي يحصل هو وضع ما أقوله في عناوين الصحافة لكن لا تؤدي إلى الأهداف الحقيقية.

فيما علّق كونتي: سيكون ربما من الأفضل خوض مباراة واحدة لا اثنتين، لاسيما في ظل الوضع الذي نمر به ولكن علينا احترام القوانين.

وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الماضي ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقام قياسية في الإصابات.

وأقيم الدور نصف النهائي الموسم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على خلفية الجائحة، وسيعود في الموسم الحالي إلى النظام القديم بمباراتي ذهاب وإياب.

ويلتقي ليفربول في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه كونتي فريقه السابق الجار اللدود تشلسي في الأخرى، خلال أول أسبوعين من يناير المقبل.

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