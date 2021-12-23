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ميلان يهزم إمبولي برباعية ونابولي يواصل السقوط

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من لقاء نابولي وإمبولي

ميلان يهزم إمبولي برباعية ونابولي يواصل السقوط

ميلان - د ب أ

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فاز ميلان على مضيفه إمبولي 4 - 2، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان، الذي خسر وتعادل في آخر مباراتين له بالمسابقة، رصيده إلى 42 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد إمبولي عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم ميلان عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 12، قبل أن يدرك نديم بايرامي التعادل لفريق إمبولي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 42 سجل فرانك كيسي الهدف الثاني له ولميلان، قبل أن يضيف أليساندرو فلورينزي الهدف الثالث في الدقيقة 63، وبعد بست دقائق سجل ثيو هيرنانديز الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 84 سجل أندريا بينامونتي هدف إمبولي الثاني من ضربة جزاء.

وصعد ميلان للمركز الثاني مستغلا تعثر نابولي الذي خسر على ملعبه صفر - 1 أمام سبيزيا.

وأصبحت تلك الخسارة الرابعة على التوالي لنابولي على ملعبه، بعدما خسر في آخر مباراتين أمام كل من أتالانتا وإمبولي وميلان، ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع سبيزيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وسجل خيسوس لاعب نابولي الهدف الوحيد في المباراة بالخطأ في مرمى فريقه لصالح سبيزيا.

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