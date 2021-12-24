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أرتيتا عن مشكلته مع أوباميانغ: أريد شيئاً واحداً فقط

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أرتيتا
أرتيتا يطلب من لاعبيه الالتزام خلال المرحلة الحالية

أرتيتا عن مشكلته مع أوباميانغ: أريد شيئاً واحداً فقط

لندن - رويترز

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دعا مايكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، لاعبي فريقه إلى الحرص على الالتزام والاحترام، مؤكدا أنه لا يحب أن يفرض سلطته بأسلوب ديكتاتوري.

وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية: أنا لا أفرض سلطتي عن طريق الديكتاتورية أو القسوة، أنا فقط أطلب شيئًا واحدا وهو الاحترام.

وأضاف: إن لم يتحقق هذا الالتزام في هذه المرحلة فإنني سأحزم حقائبي وأرحل إلى مكان آخر لأن هذا هو الحد الأدنى لما يحق لي الحصول عليه.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد سحب شارة القيادة من بيير إيمريك أوباميانغ الأسبوع الماضي لمخالفته قواعد الانضباط في النادي اللندني.

وحُرم أوباميانغ الذي مدد تعاقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية العام الماضي من شارة القيادة قبل فوز فريقه 2-صفر على وست هام يونايتد في وقت سابق من الشهر الجاري بعد عودته متأخرا من رحلة إلى الخارج.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي خارج ملعبه مع نوريتش سيتي فريق الذيل الأحد المقبل.

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