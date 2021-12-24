الهلال يسعى لاستعادة توازنه.. وضمك يبحث عن الصدارة

يسعى الهلال للعودة لسكة الانتصارات، حينما يستضيف الفتح على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يبحث ضمك عن اقتناص الصدارة حينما يواجه ضيفه الباطن، وفي المجمعة يتطلع الفيحاء لاستعادة توازنه حينما يواجه أبها، في افتتاح المرحلة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت.

وعانى الهلال في مبارياته الثلاث الأخيرة والتي لم يعرف فيها طعم الانتصارات لأول مرة هذا والتي أبعدته عن المتصدر الاتحاد بفارق 5 نقاط مع تبقي مواجهة مؤجلة ستكون بينهما.

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وتلقى الهلال خسارته الأولى هذا الموسم من أمام غريمه التقليدي النصر يوم الخميس الماضي بنتيجة 2-0 في مواجهة مؤجلة من المرحلة الثامنة.

ونجح الهلال بتسجيل فوزٍ مهم يوم الاثنين الماضي على حساب ضيفه الرائد في كأس الملك ليصعد لمواجهة غريمه التقليدي النصر في الدور ربع النهائي.

وتلقى البرتغالي ليوناردو غارديم ضربةً قوية بعد تأكد غياب قائد الفريق سلمان الفرج بسبب الإصابة التي ستبعده لمدة 7 أيام.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

وفي المقابل يدخل الفتح المباراة بظروف فنية صعبة بعد الأداء السيئ الذي قدّمه في مبارياته الأخيرة.

وكان الفتح قد غادر مسابقة كأس الملك من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام ضيفه الاتحاد 3-2 يوم الاثنين الماضي.

ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة، حيث خسر من الطائي والاتحاد وأبها وتعادل أمام ضمك ليتراجع للمركز 12 برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الحزم متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث ضمك عن اقتناص الصدارة مؤقتاً، حينما يستضيف الباطن.

وفشل ضمك في المحافظة على صدارته بعد تعادله في آخر مباراة له قبل التوقف أمام مضيفه الفتح 5-5، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وفي كأس الملك غادر ضمك المسابقة مبكراً بعد خسارته أمام مضيفه الشباب بخماسية نظيفة يوم الأحد الماضي في الدور ثمن النهائي.

وفي المقابل يدخل الباطن المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد الأداء الجيّد الذي قدمه الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري والكأس.

وجمع الباطن 4 نقاط في آخر مباراتين له في الدوري بعد فوزه أمام ضيفه التعاون 3-2 وتعادله سلبياً أمام ضيفه الحزم ليرفع رصيده إلى 13 نقطة متقدماً للمركز 13.

وفي كأس الملك حجز الباطن مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الحزم بهدف نظيف سجله مهاجمه الآنغولي فابيو آبرو.

وعلى ستاد مدينة المجمعة الرياضية يتطلع الفيحاء لاستعادة توازنه عندما يستضيف أبها الجريح.

ولم يعرف الفيحاء طعم الانتصارات في آخر مباراتين له حيث تعادل أمام التعاون والهلال ليتراجع للمركز السادس برصيد 19 نقطة.

ويأمل الفيحاء إلى تكرار انتصاره على أبها حيث اكتسحه برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وفي المقابل يسعى أبها لمواصلة صحوته في الدوري بعد النتائج الجيّدة التي قدّمها في المرحلتين الماضيتين بفوزه على الأهلي وتعادله أمام الهلال 1-1 ليتقدم للمركز 11 برصيد 14 نقطة.

ويبحث أبها عن رد اعتباره أمام الفيحاء الذي هزمه برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.