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تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي بسبب كورونا

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إيفرتون أرسنال
لقاء سابق لإيفرتون

تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي بسبب كورونا

لندن - د ب أ

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تم تأجيل المباراة التي كانت مقررة بين إيفرتون وبيرنلي يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب زيادة حالات العدوى بفيروس كورونا بين عناصر فريق إيفرتون.

وكان إيفرتون تقدم بطلب لتأجيل المباراة، لكنه قوبل بالرفض يوم الخميس، رغم أن المدير الفني رافاييل بينيتيز أعلن أن لديه تسعة لاعبين فقط لائقين للمشاركة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأعلن إيفرتون في بيان مقتضب: تم تأجيل مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بيرنلي في "البوكسينغ داي" يوم 26 ديسمبر اليوم الذي يلي الكريسماس، نظرا لعدد حالات الإصابة بعدوى كوفيد والإصابات بفريقنا.

ولا يزال من المقرر إقامة خمس مباريات في الدوري الممتاز يوم الأحد، علما أنه تقرر في وقت سابق تأجيل مباراتي ليفربول أمام ليدز يونايتد وولفرهامبتون أمام واتفورد، اللتين كانتا مقررتين أيضا يوم الأحد، بسبب حالات العدوى بفيروس كورونا.

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