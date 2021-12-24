رانغنيك يقترح إلغاء كأس الرابطة

اقترح رالف رانغنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من أجل تقليل ازدحام جدول المباريات.

ويشهد جدول المنافسات المحلية في إنجلترا ضغطا هائلا في ظل انتشار العدوى بالمتحور "أوميكرون" بين الفرق، وهو ما تسبب في تأجيل عدة مباريات خلال الأيام الماضية.

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ولم يشارك مانشستر يونايتد في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الجاري بسبب كوفيد-19، حيث تأجلت مباراتاه أمام برينتفورد وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المفترض أن يعود مانشستر يونايتد للمباريات عبر مواجهة نيوكاسل يوم الاثنين المقبل، وقال رانغنيك الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت :من التقاليد المهمة في إنجلترا اللعب في البوكسينغ داي (اليوم الذي يلي يوم الكريسماس، أي 26 ديسمبر، أو يوم 27 أو حتى الثلاثين، أو الثاني من يناير.

وأضاف :اعتقد أن علينا الالتزام بهذا التقليد واحترامه، ولكن قد تكون هناك قضيتان أخريان جرى مناقشتهما في الماضي.

وأوضح :إنجلترا هي الوحيدة من بين الدول الخمس التي تشهد أكبر خمس مسابقات دوري في أوروبا، التي يقام فيها مسابقتا كأس.

وأضاف :في فرنسا، ألغوا بطولة الكأس الثانية قبل عام أو عامين، لذلك نحن هنا الدولة الوحيدة التي تشهد بطولتي كأس.

وتابع :هذا شيء يمكننا أن نتحدث بشأنه وأن نناقشه من جديد.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :أدرك أنه يتم الإبقاء على كأس الرابطة من أجل فرق الدرجتين الثالثة والرابعة، بهدف تحسين أوضاعها المالية. لكن عندما نتحدث عن جدول مزدحم والاضطرار لخوض الكثير من المباريات، فإننا يجب أن نناقش الأمر.

ورحب رانغنيك بالقرار الذي اتخذ يوم الاثنين الماضي بإلغاء نظام مباراة الإياب في الدورين الثالث والرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد هذا القرار، أصبح من الضروري حسم المواجهات من خلال مباراة واحدة، وتستمر المباراة لوقت إضافي وضربات جزاء ترجيحية حال التعادل.

وكان اتحاد الكرة الإنجليزي ألغى الإعادة بشكل كلي خلال الموسم الماضي، لكنه يعتزم إعادة العمل بنظام الإعادة في العام المقبل.

وعن إلغاء الإعادة في كاس الاتحاد هذا الموسم، قال رانغنيك :فكرة جيدة. في بطولات الكأس في الدول الأخرى يجرى إقامة وقت إضافي وصربات جزاء ترجيحية.