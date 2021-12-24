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ليفربول يستعيد ثلاثة لاعبين

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ليفربول
فريق ليفربول

ليفربول يستعيد ثلاثة لاعبين

لندن - د ب أ

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عاد الثلاثي فيرجيل فان ديك وفابينيو وكيرتيس جونز لتدريبات فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، بعدما انتهت فترة عزلهم لإصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن اللاعبين الثلاثة غابوا عن الفريق منذ الفوز على نيوكاسل 3 - 1 يوم 16 ديسمبر الجاري بعد ثبوت إصابتهم ولكنهم عادوا للتدريب مع زملائهم.

وبعد تأجيل مباراة ليفربول مع ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل بسبب مشاكل متعلقة بفيروس كورونا في فريق ليدز، حصل لاعبو ليفربول الثلاثة على المزيد من الوقت لاستعادة مستواهم قبل مواجهة ليستر سيتي يوم 28 من الشهر الجاري.

وعلى الأرجح لن يشارك تياغو ألكانتارا مع ليفربول أمام ليستر سيتي، حيث إنه مازال في العزل، وبينما سيتم تأجيل مباراة ليدز فإن أندي روبرتسون سيغيب عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها في الثاني من يناير المقبل، حيث أن هذه المباراة ستكون هي الأخيرة في فترة إيقافه التي تستمر ثلاث مباريات لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة توتنهام.

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