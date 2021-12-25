أرتيتا يؤكد معاناة أرسنال هجوميًا

أكد مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أن الموقف الخاص بمهاجمي الفريق ألقى بظلاله على النادي كاملا ولكنه يأمل أن يتم حله قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن عقدي ألكسندر لاكازيت وإيدي نيكيتاه، اللذان سجلا تسعة أهداف هذا الموسم ينتهيان الصيف المقبل، وسيكون من حقهما التفاوض مع أي أندية في يناير المقبل بينما غاب بيير إيمريك أوباميانغ عن آخر أربع مباريات للفريق بعدما إتخذ النادي قرارا تأديبيا ضده.

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وقال أرتيتا: تلك المواقف تلقي بظلالها علينا. في هذه اللحظة نحن غير قادرين على تغيير هذا.

وأضاف: نحن نعمل على محاولة التقليل من تأثير هذه الأمور قدر الإمكان وجعلها واضحة بقدر المستطاع، ولكن الموقف الذي نتواجد فيه صعب لأن العقود بها تفاصيل، وتوقيتها مخادع.

ولم يستبعد مدرب أرسنال أن يمدد لاكازيت ونيكيتاه عقديهما مع أرسنال ولكن الأخير ارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وعلى الأرجح ستكون هذه هي الأزمة القادمة للمدرب في يناير، بينما يمكن للنادي أيضا الاستفادة من لاعب ليون السابق لاكازيت.

وقال أرتيتا: الأمر يعتمد على كل حالة على حده وعلى موقف اللاعب والدقائق التي يلعبها ورغبته أو العرض الذي لديك، يجب أن ندرس كل هذه الأشياء.

ويمكن أن يعتمد مستقبل لاكازيت ونيكيتاه على الموقف الحالي مع أوباميانغ، الذي تم نزع شارة القيادة منه.