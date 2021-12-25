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إصابة جيرارد بفيروس كورونا

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ستيفن جيرارد
جيرارد سيغيب عن مباراة أستون فيلا وتشيلسي

إصابة جيرارد بفيروس كورونا

رويترز

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أكد أستون فيلا يوم السبت أن المدرب ستيفن جيرارد سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي لإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أستون فيلا أن جيرارد الذي تولى تدريب الفريق الشهر الماضي تم عزله لحين شفائه.

وسيغيب المدرب البالغ عمره 41 عاما عن مواجهة ضيفه تشيلسي يوم الأحد، ثم عن رحلة فريقه إلى ليدز يونايتد يوم الثلاثاء.

وقال أستون فيلا في بيان: النادي يعلن أن المدرب ستيفن جيرارد لن يحضر المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي ضد تشيلسي وليدز يونايتد، إذ إنه في العزل بعد نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19.

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