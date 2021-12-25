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غريليش: الأمر أصعب مما كنت أتوقع في مانشستر سيتي

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غريليش
غريليش أكد أنه لا يزال يحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم مع مانشستر سيتي

غريليش: الأمر أصعب مما كنت أتوقع في مانشستر سيتي

د ب أ

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كشف جاك غريليش لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الحياة مع فريقه الجديد أصعب مما كان يتوقع، مشيرا إلى أنه مازال لديه الكثير ليقدمه للنادي.

وقال غريليش في مقابلة حصرية نشرها الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس": قمت بعمل مقبول حتى الآن، لدي الكثير لأقدمه، الأمر أكثر صعوبة مما كنت أعتقد. مازلت أتعلم وأتأقلم.

وتابع: سمعت أن بعض الأشخاص احتاجوا لعام للتأقلم هنا لذلك ربما سأحتاج لنفس المدة. أريد أن أسجل المزيد من الأهداف وأن أصنع المزيد في العام المقبل.

وأضاف: إنه شئ جنوني لأن المعايير هنا مرتفعة داخل وخارج الملعب ولهذا السبب هم ينجحون مع مرور السنين.

وحتى الآن لم يصل غريليش، أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ينتقل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، لمستوى الأداء الذي أقنع مانشستر سيتي بالتعاقد معه من أستون فيلا في الصيف الماضي، ومع ذلك تمكن اللاعب من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 12 مباراة شارك فيها كأساسي مع الفريق.

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