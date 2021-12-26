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إصابة فييرا بفيروس كورونا.. ورفض تأجيل مباراة بالاس وتوتنهام

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فييرا
المدرب الفرنسي أصيب بفيروس كورونا يوم الأحد

إصابة فييرا بفيروس كورونا.. ورفض تأجيل مباراة بالاس وتوتنهام

لندن - د ب أ

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رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم طلب نادي كريستال بالاس بتأجيل مباراته أمام مضيفه توتنهام في وقت لاحق يوم الأحد وذلك بعد إصابة مدربه الفرنسي باتريك فييرا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واستند كريستال بالاس في طلبه إلى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوفه لكنه لم يكشف عن عدد اللاعبين المصابين.

ورأت الرابطة أن كريستال بالاس لديه العدد الكافي من اللاعبين لخوض المواجهة أمام توتنهام.

ولن يتواجد الفرنسي باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس في المباراة بعد إعلان النادي عن إصابته بفيروس كورونا وحاجته للخضوع للعزل الطبي لمدة أسبوع واحد على الأقل.

وتأجلت ثلاث مباريات في "بوكسينغ داي" الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا، ويتعلق الأمر بمباريات بيرنلي مع إيفرتون وليفربول مع ليدز يونايتد وولفرهامبتون مع واتفورد.

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