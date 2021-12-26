.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بريطانيا تحرم العنصريين من دخول الملاعب 10 أعوام

  • الخط
وست هام جماهير
العقوبات الجديدة سيبدأ تطبيقها العام المقبل

بريطانيا تحرم العنصريين من دخول الملاعب 10 أعوام

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكدت بريتي باتيل وزيرة داخلية بريطانيا، أن المدانين بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة القدم عبر الإنترنت سيمنعون من حضور أي مباريات، لمدة تصل إلى 10 أعوام طبقا للقوانين الجديدة.

وتعاقب القوانين الحالية، التي وضعت من أجل منع العنف والفوضى في المباريات، مرتكبي هذه المخالفات بالمنع مخ حضور المباريات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن 10 أعوام.

وتقرر توسيع نطاق هذه القوانين لتشمل مخالفات الكراهية والإساءة العنصرية عبر الانترنت، بعد أن تعهد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا في يوليو الماضي بتشديد العقوبات عقب الإساءات العنصرية التي وجهت إلى لاعبي منتخب إنجلترا، بعد الهزيمة في المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزيرة الداخلية باتيل قولها: خلال هذا الصيف شهدنا صدور إساءات عنصرية عبر الإنترنت عن طريق من يختبئون وراء لوحات المفاتيح ويوجهون الإساءة إلى لاعبينا.

وأضافت باتيل: لابد من معاقبة هؤلاء المسؤولين عن الإساءات العنصرية الفظيعة عبر الإنترنت. التعديلات القانونية التي أعلن أنا عنها ستضمن منعهم من حضور مباريات كرة القدم.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن التعديلات الجديدة ستطبق مطلع العام المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون الصحة العالمية تشدد على أهم عامل لمواجهة كورونا أوميكرون
بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها! بيع أول رسالة هاتف نصية في العالم بطريقة غريبة.. هذا ثمنها!
الأكثر قراءة
سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه سيارات محمد صلاح.. عددها 6 وثمنها قرابة 16 مليون جنيه
بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة بالصور.. حادث مروع لنجل محمود ياسين في الجيزة
فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة فيديو.. وفاة لاعب جزائري بسكتة قلبية خلال مباراة
جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل جراحة مبهرة لجنين في بطن أمه.. الطبيب السعودي يروي التفاصيل
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته شاهد أحدث صور محمد صلاح مع أسرته
قبل أن تذهب
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
العربية ترصد فرحة العراقيين بتطوير شارع المتنبي
اكتشف المزيد