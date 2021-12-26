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توتنهام يهزم بالاس ويواصل مسيرته المثالية

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توتنهام كريستال سون
سون محتفلاً بتسجيل الهدف الثالث

توتنهام يهزم بالاس ويواصل مسيرته المثالية

لندن - رويترز

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قاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه توتنهام هوتسبير للفوز 3-صفر على ضيفه كريستال بالاس وتعزيز سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدرب أنطونيو كونتي إلى ست مباريات يوم الأحد.

وصنع مورا هدفين لزميليه هاري كين وسون هيونغ-مين كما هز الشباك ليفوز توتنهام بسهولة على منافسه الذي غاب عنه مدربه باتريك فييرا لإصابته بفيروس كورونا.

وبينما تقدم توتنهام إلى المركز الخامس عانى بالاس من يوم كارثي وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ويلفريد زاها في الدقيقة 37، وبحلول ذلك الوقت كان توتنهام متقدما عبر كين من تمريرة مورا الذي أضاف الهدف الثاني بضربة رأس، واختتم سون الثلاثية من مدى قريب في الدقيقة 74.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة متأخرا بست نقاط عن أرسنال رابع الترتيب لكن من 16 مباراة مقابل 19 لغريمه اللندني.

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