رغم رحيلهما.. رونالدو وميسي هدافا يوفنتوس وبرشلونة في 2021

رحل الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سويًا خلال فترة الانتقالات الماضية إلى مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تواليًا، لكنهما لا يزالان هدافي نادييهما السابقين يوفنتوس وبرشلونة خلال عام 2021.

وسجل رونالدو 20 هدفًا بقميص يوفنتوس، بينما أحرز ميسي 28 هدفًا لبرشلونة العام الحالي.

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ولعب رونالدو 18 مباراة بقميص مانشستر يونياتد منذ انتقاله سجل خلالها 13 هدفًا بجميع المسابقات، بينما كان معدل ميسي أقل من نظيره إذ زار شباك خصومه 6 مرات فقط في 16 لقاء.

ويعاني يوفنتوس وبرشلونة منذ رحيل نجومهما، باحتلال المركزين الخامس والسابع على التوالي في دورياتهما، ويتأخران عن المقدمة بـ 12 و 18 نقطة عن المتصدرين إنتر ميلان وريال مدريد.

ويمثل احتلال غريزمان للمركز الثاني في قائمة هدافي "البلاوغرانا" هذا العام صدمة لجماهير الفريق، إذ رحل الفرنسي الصيف الماضي أيضًا وعاد إلى أتليتكو مدريد، ومع عدم احتساب أهدافه فإن مجموع ما سجله الهدافون الخمس للفريق بعده في القائمة هو مجموع ما سجله ميسي وحده في 2021، حيث يبلغ مجموع أهداف ممفيس ديباي، فرينكي دي يونغ، عثمان ديمبيلي، مارتن بريثوايت وأنسو فاتي هذا العام 28 هدفًا.

وعلى الجانب الآخر، يأتي موراتا خلف رونالدو في قائمة هدافي يوفنتوس هذا العام بـ17 هدفًا، أي أنه ينقصه 3 أهداف عما سجله رونالدو لكنه لعب بقميص الفريق 4 أشهر أكثر من البرتغالي.