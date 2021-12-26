ساني: ثقة بايرن أعادتني إلى سابق مستواي

أكد ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني أن تطور أدائه يرجع إلى شعوره بالثقة من جانب الجميع داخل النادي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة يوم الأحد، قال الألماني الدولي إن من بين هؤلاء الذين شعر من جانبهم بالثقة، هو الرئيس الشرفي للنادي أولي هونيس وقال: كل قيادة النادي وكذلك أولي هونيس تواصلوا معي وأبدوا لي دعمهم المطلق، وليس كل ناد يوجد به مثل هذا القدر الكبير من التشجيع كشيء بديهي.

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وواجه ساني في بداية الموسم خلال مباراة فريقه أمام كولون في أغسطس الماضي صافرات استهجان من بعض مشجعي بايرن ميونخ بسبب عدم رضاهم عن مستواه.

وقال لاعب خط الهجوم إن الشهور الأولى في ناديه السابق مانشستر سيتي لم تكن أيضا أقوى فترة له في النادي الإنجليزي.

وكانت التأثيرات الناجمة عن الإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة عرقلت مسيرة ليروي عدة أشهر في ميونخ وقال: بوجه عام لم أكن راضيا عن نفسي بطبيعة الحال بعد الموسم الأول، وكنت أعرف أنني يمكنني أن أقدم المزيد.

وقال ساني عن المدرب الجديد يوليان ناغلسمان: يوضح لي مرارا كيف يمكنني أن أصبح مؤثرا بشكل أفضل في نظام لعبه وكيف يمكننا أن نتحسن معا كفريق.

وأضاف ساني أن أهداف بايرن في النصف الثاني من الموسم هو تحقيق بطولة الدوري مجددا إلى جانب بطولة دوري أبطال أوروبا التي لم يتمكن هو بشكل شخصي من الفوز بها حتى الآن، واختتم ساني تصريحاته قائلا: وفي الوقت الراهن أرى أننا ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي الأقوى في أوروبا.