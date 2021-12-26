غوارديولا ينتقد لاعبي سيتي بعد الفوز الكبير

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي أن فريقه استحق فوزه الكبير 6 - 3 على ضيفه ليستر سيتي، لكنه طالب لاعبيه بضرورة اللعب بجدية طوال شوطي المباراة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الثناء موصول أيضا للفريق المنافس على أدائه القوي خلال اللقاء.



وواصل مانشستر سيتي انتفاضته القوية بالمسابقة، وأرسل هدية ثمينة لجماهيره في احتفالات أعياد الميلاد عقب فوزه الكاسح على ليستر في المرحلة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال غوارديولا في تصريحات إعلامية عقب المباراة: هذه هي طبيعة مباريات "بوكسينغ داي" كان الأداء استثنائيا خلال الشوط الأول، وكان مردودنا مقبولا في الشوط الثاني.

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وأضاف غوارديولا: بعدما تقدمنا 4 - صفر في الشوط الأول، عاقبنا ليستر في مطلع الشوط الثاني، حيث أحرزوا 3 أهداف متتالية، يبدو أنهم غيروا من الطريقة التي اتبعوها، وانتهجوا سياسة الدفاع المتأخر.

وأوضح مدرب سيتي: لم نكن نعرف إن كانوا سوف يتحلون بالحذر أو اتباع سلاح الهجمات المرتدة في بداية الشوط الثاني، ولكننا لعبنا نحن على الكرات الثابتة التي استفدنا منها في هذا الشوط.

وأشار غوارديولا: لم أشعر بخيبة أمل بشأن دفاع الفريق، لأن ليستر فريق يتسم بالجودة الكروية التي تساعده على تسجيل الأهداف، ولكن ينبغي علينا اللعب بشراسة طوال الـ90 دقيقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي حقق انتصاره التاسع على التوالي في البطولة، إلى 47 نقطة، ليحكم قبضته أكثر على الصدارة، متقدما بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول، الذي تأجل لقاؤه ضد ضيفه ليدز يونايتد والذي كان مقررا في نفس المرحلة، بسبب تفشي فيروس كورونا بين أفراد الفريق الأبيض.