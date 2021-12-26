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ماتيتيش: لاعبو يونايتد استوعبوا أسلوب رانغنيك

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ماتيتش مانشستر يونايتد ليستر
ماتيتش في مباراة سابقة مع مانشستر يونايتد

ماتيتيش: لاعبو يونايتد استوعبوا أسلوب رانغنيك

مانشستر - رويترز

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أكد لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش أن لاعبي فريقه مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل في استيعاب أسلوب مدربهم المؤقت الجديد رالف رانغنيك وفي التكيف مع طريقة اللعب التي تعتمد على الضغط العالي والأداء الهجومي رغم تأثيرات تفشي العدوى بفيروس كورونا في الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويشجع المدرب الألماني المخضرم أسلوب اللعب الهجومي والضغط العالي على الخصم لاستعادة السيطرة على الكرة بأسرع ما يمكن بدلا من الرجوع للخلف وتجميع الصفوف.

وقال ماتيتش: نستوعب أفكاره والطريقة التي يريد اللعب بها. وتدريجيا سننفذ كل ما يطلبه منا، كل مدرب يتولى تدريب فريق جديد يحتاج لفترة للتأقلم. سنحتاج لبعض الوقت لكننا نملك ما يكفي من الموهبة في الفريق لاستيعاب الأفكار سريعا واللعب بالطريقة التي يريدها.

وواصل: بالفعل بدأنا نتأقلم مع أسلوبه. ونحن في البداية لكننا متفائلون بالمستقبل.

وتحت قيادة رانجنيك (63 عاما) لم يخسر يونايتد في ثلاث مباريات في جميع المنافسات حتى الآن بينما تأجلت مباراتان له في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يلعب أي مباراة منذ 11 ديسمبر الجاري.

وسيحل يونايتد ضيفا على نيوكاسل يونايتد الاثنين قبل أن يستضيف بيرنلي الخميس القادم ثم وولفرهامبتون واندرارز في الثالث من يناير.

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