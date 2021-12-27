الاتحاد البولندي يرفض استقالة المدرب باولو سوزا

طلب البرتغالي باولو سوزا مدرب بولندا فسخ تعاقده بالتراضي بعدما وصله عرض من نادي فلامنغو البرازيلي لكن سيزاري كوليسا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم رفض الطلب.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن سوزا كان سيبدأ عمله في ريو دي جانيرو شهر يناير رغم أن عقده مع الاتحاد البولندي ينتهي في مارس.

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وقال وكيل أعمال سوزا لوكالة الأنباء البولندية يوم الاثنين إن المدرب البرتغالي لم يوقع عقدا حتى الآن مع فلامنغو.

ورد كوليسا في بيان على "تويتر": هذا تصرف يفتقر إلى المسؤولية تماما ويتعارض مع تصريحات المدرب السابقة. لذلك رفضت الطلب.