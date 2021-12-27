.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدوري الإنجليزي يسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا

  • الخط
ليفربول
لقاء سابق لليفربول

الدوري الإنجليزي يسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا في حالات كوفيد-19 بالإعلان يوم الاثنين عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي، ما تسبب في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.

وذكرت رابطة الدوري في بيان: يؤكد الدوري أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية، وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة.

وارتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر كانون الأول إلى 90 حالة بين يومي 13-19 بنفس الشهر.

وقرر الدوري الممتاز تأجيل 15 مباراة بسبب تفشي العدوى في العديد من الأندية وألغيت ثلاث مباريات لبيرنلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هل أنت هل أنت "ملقّح بالكامل" ضد كورونا؟.. أوميكرون قد يغير ذلك!
3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم 3 أنواع من الفواكه.. تناولها بصفة يومية لتحسين الهضم
الأكثر قراءة
بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا بيل غيتس يكشف أبرز مخاوفه في 2022.. ليست كورونا
حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟   حادث لسيارة تقودها فتاة يثير سخرية بمصر.. شاهد ما فعله المارة؟  
السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك السلطات المصرية تستجيب لاستغاثة مريم على فيسبوك
بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل بدء توطين وظائف 3 قطاعات في السعودية الخميس المقبل
الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا الاتحاد الإفريقي يتنازل لمطالب أندية أوروبا
بعد انتحار موظف مصري داخل مقر عمله.. أول تحرك من الحكومة بعد انتحار موظف مصري داخل مقر عمله.. أول تحرك من الحكومة
قبل أن تذهب
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
الحوثيون يفرجون عن 70% من سجناء القاعدة.. لماذا؟
اكتشف المزيد