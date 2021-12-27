الرابطة توافق على تأجيل مباراة وولفرهامبتون وأرسنال

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد تأجيل مباراة أرسنال ضد وولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء بسبب الإصابات وحالات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف الأخير.



وقالت الرابطة في بيان: إدارة الرابطة وافقت على طلب التأجيل إذ أن وولفرهامبتون لا يملك العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباراة (13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل) نتيجة الإصابات وحالات عدوى بكوفيد-19.

وأجلت رابطة الدوري الإنجليزي عدة مباريات في الأسابيع الأخيرة نظراً لازدياد عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.