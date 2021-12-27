رانغنيك: مارسيال طلب مغادرة مانشستر يونايتد

كشف رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال طلب الرحيل عن صفوف الفريق.

وقال رانغنيك إن حديثا مطولا دار بينه وبين مارسيال (26 عاماً) يوم الأربعاء الماضي، أوضح فيه الأخير: قال لي إنه متواجد مع مانشستر يونايتد منذ سبعة أعوام، وأن الوقت المناسب قد حان للتحرك، والانتقال إلى فريق آخر.

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وأبدى رانغنيك (63 عاماً) في تصريحاته التي نشرت يوم الأحد، تفهما لرغبة اللاعب، لكنه تحدث في الوقت نفسه عن أزمة كورونا التي تتسبب في غياب بعض العناصر وكذلك عن حقيقة مشاركة مانشستر يونايتد في ثلاث مسابقات في الوقت الحالي، كما أشار إلى أن مارسيال لم يتلق أي عرض بعد.

وشارك مارسيال ضمن التشكيل الأساسي مرتين فقط خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفا واحدا.

وكان مارسيال قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو الفرنسي عام 2015 .

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل مساء يوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.