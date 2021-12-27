روجرز يشيد بلاعبي ليستر عقب الخسارة الثقيلة أمام سيتي

أبدى براندن روجرز، مدرب فريق ليستر سيتي، سعادته بالروح التي أظهرها لاعبوه، رغم الخسارة الثقيلة 3 - 6 أمام مضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد، في المرحلة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال روجرز عقب المباراة، التي شهدت غياب مجموعة من لاعبي ليستر بسبب الإصابة: لقد شاركنا في الهجوم خلال الشوط الأول ولم تعكس نتيجته ما جرى به، قاموا بتسع تسديدات بينما سددنا ثمانية، لكننا كنا متأخرين صفر - 4 وبقينا في موقف صعب.

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وأوضح مدرب ليستر: أجرينا تبديلا وتحدينا اللاعبين، وقلنا إننا بحاجة لمحاولة الفوز في الشوط الثاني وإظهار العقلية والشخصية في الفريق.

وتابع: قلنا إننا فريق لا ينهار مطلقا على الصعيدين الذهني والجسدي، وسيكون هذا أمرا سهلاً ، لكن اللاعبين أظهروا روحا لا تصدق ولعبوا كرة قدم رائعة للوصول بالنتيجة إلى 3 - 4 حتى بعدما كنا متأخرين 3 - 5، سنحت فرصتان محققتان لنا.

وشدد روجرز: لقد كان اختباراً صعباً ونحن نواجه حامل لقب المسابقة ، الذي كان لديه أسبوع بدون مباريات للاستعداد ولم يكن لديه الكثير من اللاعبين الغائبين، لكن لاعبينا استغلوا ذلك وكنت فخورا بهم.

وتوقف رصيد ليستر سيتي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم، مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز التاسع، علما بأن هذه هي الهزيمة الثانية التي يتلقاها الفريق خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في البطولة.