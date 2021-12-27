كلوب "ممتن" لقرار بقاء صلاح وماني مع ليفربول

أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن امتنانه لقرار بقاء اللاعبين المشاركين في بطولة أمام إفريقيا حتى الثالث من يناير، ما يعني أن النجم المصري محمد صلاح وزميله ساديو ماني سيمكنهما المشاركة في المباراة المرتقبة أمام تشيلسي.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في التاسع من يناير المقبل، وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين المشاركين في البطولة بالبقاء مع أنديتهم حتى الثالث من يناير.

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وقال كلوب عن القرار الذي سيسمح لمحمد صلاح وساديو بالمشاركة في مباراة تشيلسي: أنا ممتن لذلك وأعتقد أن هذا صائب ومن الجيد أن يلعب الفتية هذه المباراة وبعدها يمكنهم السفر.



ويحتل ليفربول المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي فيما يأتي ليستر في المركز العاشر.