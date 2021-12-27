كلوب ينتقد جدول مباريات الدوري الإنجليزي

كرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، انتقاده لأجندة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ودعا إلى إعادة تطبيق لائحة التبديلات الخمسة خلال المباريات لحماية اللاعبين.

وتفادى ليفربول خوض مباراتين في غضون ثلاثة أيام بعد إلغاء مباراته أمام ليدز يونايتد يوم الأحد نتيجة تزايد الإصابات بكورونا في صفوف الخصم وعدم توفر العدد الكاف من اللاعبين لخوض المباراة.

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وسيخوض ليفربول مباراته يوم الثلاثاء أمام مضيفه ليستر سيتي بقدر أكبر من الحيوية بعد عودة الرباعي فيرجيل فان ديك وفابينيو وتياغو ألكانتارا وكورتيس جونز عقب قضائهم فترة في العزل الصحي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله يوم الاثنين: الوضع لا يجب أن يسير بهذه الطريقة ويمكننا مناقشة ذلك كل عام، إنها عادة ونحن نرغب في اللعب في "بوكسينغ داي"، كان بإمكاننا اللعب في "بوكسينغ داي" دون أي مشاكل.

وأضاف كلوب: ولكن اللعب يومي 26 و28 ليس بالأمر الصائب، أقول ذلك فقط لأنه صحيح وأعتقد أن بمقدورنا إيجاد حلول لذلك، الصعوبة لا تكمن في خوض مباريات كرة القدم بطرق مختلفة، المشكلة تكمن في خوض مباراتين في يومين.

ودعا كلوب إلى ضرورة عودة لائحة التبديلات الخمسة، مضيفا: القرار بشأن ذلك تم اتخاذه من جانب 14 ناديا، تحتاج إلى 14 صوتا لتغيير الأمر ، وهناك شيء خاطئ، نتحدث عن قضية تعاني منها بعض الأندية واللاعبين بالتأكيد ، لكن تم اتخاذ القرار بواسطة أندية أخرى، وهذه هي المشكلة الحقيقية.