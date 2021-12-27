كونتي يرفض مقارنة توتنهام بتشيلسي

عزز توتنهام هوتسبير سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد، أنطونيو كونتي، إلى ست مباريات متتالية ليتقدم للمركز الخامس لكن المدرب الإيطالي لا يرغب في عقد أي مقارنات مع فريق تشيلسي الذي قاده للفوز بلقب الدوري الممتاز في موسم 2016-2017.



وقاد البرازيلي لوكاس مورا توتنهام للفوز 3-صفر على ضيفه كريستال بالاس يوم الأحد بعدما صنع هدفين لزميليه هاري كين وسون هيونغ-مين كما هز الشباك ليفوز توتنهام بسهولة على منافسه الذي غاب عنه مدربه باتريك فييرا لإصابته بفيروس كورونا.



وبدا الفريق اللندني أكثر استقرارا مع كونتي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر بعد إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو لتراجع النتائج والمستوى.



وردا على سؤال إذا كان توتنهام يحقق تقدما يشبه ما فعله كونتي مع تشيلسي حين فاز باللقب قال المدرب الإيطالي: الوضع مختلف هذه المرة، لا أميل إلى المقارنة بين أوضاع مختلفة. أتذكر أنني بدأت الموسم مع تشيلسي في 2016-2017 وحين تفعل ذلك يكون أمامك فرصة للعمل بشكل أفضل مع اللاعبين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم. الوضع مختلف هذه المرة.



وبينما توجد علامات على التحسن قال كونتي إنه لا يزال أمامه الكثير من العمل، وأضاف: يجب أن نواصل التحسن والبناء على الثقة التي حصلنا عليها. ندرك جميعا أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل، ومن الرائع الحصول على النقاط الثلاث، وأن نسجل ثلاثة أهداف بواسطة ثلاثة مهاجمين وأن نخرج أيضا بشباك نظيفة.



ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة متأخرا بست نقاط عن أرسنال رابع الترتيب لكن من 16 مباراة مقابل 19 لغريمه اللندني.

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