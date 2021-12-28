أداء يونايتد يتسبب بانزعاج مدربه رانغنيك

لم يكن رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت سعيدا بأداء فريقه الباهت خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.



وأضاع نيوكاسل عددا من الفرص الخطيرة ولم ينقذ رانغنيك من أول خسارة له كمدرب ليونايتد سوى الأداء المذهل للحارس ديفيد دي خيا.



وأبلغ المدرب الألماني شبكة "سكاي سبورتس" بعد أن مدد مسيرته الخالية من الهزائم مع يونايتد إلى أربع مباريات: لم يعجبني الأداء على الإطلاق. لم نتحكم في المباراة باستثناء بعض اللحظات. الأمر كله يتعلق بالطاقة والحالة البدنية ومن يفوز بالكرة الثانية. في كل تلك المجالات لم نكن في أفضل حالاتنا. الشيء الجيد هو أننا حصلنا على نقطة لكن الأداء بحاجة لأن يكون أفضل.



وبدا يونايتد في مأزق في كل مرة تقدم فيها نيوكاسل للأمام ودافع رانغنيك، الذي بدأ مسيرته بالفوز 1-صفر على كل من كريستال بالاس ونوريتش سيتي، عن قراره بالتحول لأسلوب 4-2-3-1 أمام نيوكاسل.



وقال رانغنيك: اليوم لم يكن الأمر يتعلق بالتشكيل.. لقد كان السؤال عن مدى شراستنا. يجب أن تكون جاهزا وقادرا على الفوز بتلك الكرات المشتركة ولم يكن هذا هو الحال غالبا.



وواصل: إذا كنت تريد أن تكون قادرا على المنافسة هنا عليك أن تكون قويا من الناحية البدنية ولم يكن هذا هو الحال في أجزاء كثيرة من المباراة. لا ينبغي أن نبحث عن أعذار.. نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل وأن نحصل على المزيد من القوة البدنية.

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