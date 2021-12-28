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البرازيلي رافينيا ينتقل إلى سوسييداد بنظام الإعارة

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رافينيا
رافينيا خاض 39 مباراة مع باريس

البرازيلي رافينيا ينتقل إلى سوسييداد بنظام الإعارة

مدريد - رويترز

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انضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا إلى ريال سوسييداد الإسباني على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم حتى نهاية الموسم، وفقا لما أعلنه الناديان مساء الاثنين.

وقال رافينيا، وهو شقيق تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، إنه متحمس وسعيد بالانضمام إلى سوسييداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإسباني.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 39 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للنادي الفرنسي العام الماضي.

ونشأ رافينيا في أكاديمية برشلونة وأمضى أغلب مسيرته في إسبانيا، كما لعب مباراتين مع منتخب البرازيل وكان ضمن التشكيلة الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

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